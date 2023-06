Livorno, incidente sul Romito: auto ribaltata, una persona in ospedale

Livorno, 5 giugno 2023 – Paura sulla costa sud di Livorno, sulla strada del Romito, per un’auto che si è ribaltata. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.45 all’altezza di Castel Sonnino. La persona che era nell’auto è rimasta illesa.

Immediate comunque le chiamate al 118. E’ intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere. La persona è stata trasportata per controlli in ospedale. E’ intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi. Rallentamenti per il traffico. La strada è rimasta a lungo parzialmente bloccata.