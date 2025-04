Livorno, incidente sul Romito: grave una donna, codice rosso

Livorno, 14 aprile 2025 – Paura sul Romito intorno alle 17.30 di lunedì 14 aprile. C’è stato uno scontro, a quanto è stato stabilito frontale, tra un’utilitaria e un camper. Un impatto molto violento, con due persone ferite. Una in codice giallo, mentre per una donna il codice è stato valutato rosso a causa dei diversi traumi riportati.

Sono stati diversi automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118. Intervenuto con le Misericordie di Livorno e Montenero e con la Pubblica Assistenza Svs. Le condizioni della donna sono apparse subito serie.

La ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Livorno per le cure. Intanto, ci sono state diverse ripercussioni per il traffico, rimasto bloccato a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi.