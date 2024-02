Guida dopo aver bevuto e provoca un incidente, tre feriti lievi

Livorno, 18 febbraio 2024 – I carabinieri sono intervenuti a Rosignano Solvay (Livorno) per un incidente stradale con due auto e tre feriti lievi (prognosi di tre giorni) rilevando che un 39enne, conducente di una vettura coinvolta, aveva un tasso alcolico superiore al doppio del limite consentito, facendo così scattare la denuncia. Inoltre i carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente nonché a sottoporre il veicolo a fermo amministrativo. L'incidente c'è stato all'incrocio di via Malta con via Dante Alighieri.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo di 39 anni della zona, stava viaggiando a bordo della sua autovettura di cui ha perso il controllo, andando a scontrarsi con una macchina condotta da una 42enne del posto.

Nell'occasione, i soggetti coinvolti, sono stati trasportati dall'ambulanza all'ospedale di Cecina.