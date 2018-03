Livorno, 15 marzo 2018 - Uno sciatore di 54 anni, di Livorno, è rimasto seriamente ferito in un incidente, intorno a mezzogiorno, sulla pista Valcava, nella stazione sciistica delle Polle, comprensorio del Cimone, nell'Appennino Modenese.

Le cause sono ancora da accertare, ma a quanto pare l'uomo avrebbe fatto una manovra sbagliata durante una curva in pista. Finito tra gli alberi per qualche metro, alla fine ha urtato violentemente contro un tronco. È stato soccorso dai carabinieri sciatori in servizio sulle piste e dal personale sanitario della Fisps (Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci). Sul posto, anche l'elicottero del 118 di Pavullo, che ha trasportato l'uomo, con fratture al bacino e al braccio, all'ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato.