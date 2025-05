Moto contro cinghiale, tragico schianto all’isola d’Elba: muore a 59 anni

Campo nell’Elba, 1 maggio 2025 – Avrebbe compiuto 59 anni tra due giorni, il 3 maggio prossimo, ma è morto in moto in un violento scontro contro un cinghiale. E accaduto intorno alle 20 di stasera (1 maggio) sulla strada del passo del “Monumento”, la Sp 30, dove proprio in questi giorni si svolgeranno le prove speciali della 58 esima edizione del Rally dell’Elba. La vittima è l'elbano Rocco Andrianó, residente a Marina di Campo in località la Pila con la compagna e il figlio.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che l'uomo a bordo della moto si sia trovato improvvisamente davanti l'animale e non sia riuscito ad evitare lo scontro. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenute la Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e l’auto medica da Portoferraio, ma purtroppo non c'era più niente da fare.

La strada del Monumento (Sp30) è stata momentaneamente chiusa al traffico dalle forze dell'ordine, per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare i rilievi del caso. C'è grande incredulità e molto cordoglio all'isola d'Elba per questo ennesimo incidente mortale su 2 ruote.

Rocco, che lavorava all’impianto del Buraccio di Esa, era molto conosciuto e benvoluto da tutti, tra 2 giorni avrebbe festeggiato il suo compleanno. Lascia una compagna e un figlio di 19 anni.

Tantissime le manifestazioni di affetto nei suoi confronti e di dolore per la sua scomparsa. Secondo quanto raccontato dagli amici più stretti, Rocco era stato vittima di un incidente simile una decina di anni prima, quando si era scontrato con un cinghiale sempre sulla stessa strada, ma senza conseguenze.