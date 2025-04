Schianto fatale a Livorno, scontro tra moto e auto: muore un 56enne

Livorno, 13 aprile 2025 – Tragico incidente nella mattinata del 13 aprile in via Leonardo Da Vinci a Livorno, nella zona portuale. Un motociclista di 56 anni è morto in seguito a uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.

Sul luogo dell'impatto in pochissimo tempo sono arrivati i volontari della Svs e un'ambulanza, con il medico del 118, che hanno tentato di rianimare il ferito. Le ferite del 58enne erano troppo gravi e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per consentire le operazioni di rilievo da parte della polizia municipale, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.