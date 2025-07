Livorno, incidente: muore scooterista, scontro con auto che si ribalta

Livorno, 2 luglio 2025 – Tragico incidente a Livorno in via Da Vinci, nella tarda serata di martedì 1 luglio. Un uomo alla guida di uno scooter è morto mentre la donna che era con lui sul sedile del passeggero è rimasta ferita. E’ accaduto intorno alle 22.20.

Lo scontro è avvenuto con un’auto. Un impatto devastante, che ha sbalzato il motorino a diversi metri. Drammatica la scena che si è presentata ai primi automobilisti di passaggio. La macchina, un’utilitaria di colore grigio, si è ribaltata.

La situazione è apparsa subito grave. Sono stati gli stessi automobilisti a praticare le primissime manovre rianimatorie, chiamando allo stesso tempo il 118. Il personale medico ha proseguito la rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Ferita ma cosciente la donna, che è stata trasportata in ospedale. Ferito e sotto choc anche il guidatore dell’auto. Adesso si cerca di capire cosa è accaduto. La dinamica è al vaglio dei vigili urbani di Livorno. La circolazione in via Da Vinci è rimasta fortemente rallentata a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi. Sono intervenuti, per la messa in sicurezza dell’auto, anche i vigili del fuoco.