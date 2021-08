Livorno, 1 agosto 2021 - Incidente sul viale di Antignano a Livorno intorno alle 18.45 di domenica. Un'auto dei vigili urbani è stata tamponata da un'altra auto e ha invato le strisce pedonali, investendo una mamma e due bambini piccoli, di non più di otto anni. Tutti e tre hanno riportato soltanto lievi ferite, ma il traffico in zona è andato in tilt. Sono intervenute quattro ambulanze. I rilievi dell'incidente sono affidati ai carabinieri. Secondo la ricostruzione l'auto dei vigili era ferma per far attraversare la mamma e i bambini quando appunto è stata tamponata finendo sulle strisce.

