Livorno, piomba contromano sulle altre auto al semaforo, tre feriti

Livorno, 14 febbraio 2024 – Paura nel trafficatissimo incrocio di viale Boccaccio, all’altezza dei cimiteri della Misericordia a Livorno per un incidente: un’auto che proveniva dal mare è andata fuori controllo entrando contromano nella corsia in direzione Barriera Margherita, dove le auto al semaforo stavano aspettando il verde. I due mezzi che si sono scontrati sono due suv.

La scena dell'incidente (Foto Novi)

Il mezzo che ha causato l’incidente era guidato da un uomo che ha avuto un infarto: l’auto è piombata su un’auto dove a bordo c’era una donna e un bambino di circa dieci anni. Tre in tutto i feriti. Immediato l’allarme degli automobilisti. In diversi hanno chiamato il 118.

Sono arrivate le ambulanze della Svs Pubblica Assistenza, della Misericordia e i vigili urbani. Caos per il traffico nella zona, rimasto a lungo bloccato per permettere i soccorsi e i rilievi. Si sono formate lunghe code sia in direzione mare che in direzione viale Petrarca.