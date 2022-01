Portoferraio, 4 gennaio 2021 - La strada provinciale del Volterraio è rimasta a lungo chiusa al transito ieri mattina per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un motocarro che, per cause in via di accertamento, è sfuggito al controllo del conducente ed è finito su un fianco ostruendo completamene la sede stradale. L'incidente è avvenuto nella zona delle Casermette, sul versante della strada che guarda verso Portoferraio.

Illesa la persona che si trovava alla guida. Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivate le forze dell'ordine ed il personale del distretto stradale elbano della provincia di Livorno che ha provveduto a chiudere la strada bloccando gli accessi nella in località Le Panche e del bivio del Padreterno sul versante riese e al bivio sulla strada Schiopparello-Bagnaia su quello portoferraiese.

Una volta che il motocarro è stato rimosso e portato via da un carro attrezzi la circolazione è stata ripristinata. I residui di olio lasciati dal mezzo sulla carreggiata sono stati tolti dagli operai della Provincia.