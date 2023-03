’Incontri con la scienza’ alla biblioteca Falesiana

Sarà dedicato all’astronomia il quinto appuntamento del ciclo di conferenze ’Incontri con la scienza’. La serie di incontri a tema scientifico (nella foto) è ospitata dalla Biblioteca Civica Falesiana: l’appuntamento è per oggi alle 17.30.

L’organizzazione dell’evento curata dal Servizio Promozione Culturale del Comune e dalla Biblioteca, è stato realizzato anche con la collaborazione dell’Associazione Astrofili di Piombino. Il titolo della conferenza è ’La zona abitabile Galattica’ e relatore sarà da Francesco Fontani di Inaf - Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Il tema è dedicato ad uno degli obiettivi primari della ricerca scientifica in campo astronomico e non solo: la ricerca di forme di vita al di fuori della Terra. Uno studio interdisciplinare che coinvolge innumerevoli discipline scientifiche come l’astrofisica, la chimica, la biologia e altre ancora. L’incontro sarà presentato dall’Associazione Astrofili di Piombino, impegnata sul territorio con le proprie attività di divulgazione dell’astronomia, in particolare all’Osservatorio Astronomico di Punta Falcone.

La conferenza può anche essere seguita in diretta sulla pagina facebook della Biblioteca Civica Falesiana di Piombino.