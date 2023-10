Incredibile: all’isola d’Elba adesso c’è un ladro di mutande

Campo nell’Elba (Livorno), 6 ottobre 2023 - Da oltre un anno a Sant'Ilario spariscono le mutande. Qualcuno, complice il buio, si avvicina furtivamente agli stendini e fa man bassa di biancheria intima femminile.

È accaduto nuovamente la notte scorsa e la signora Maria Luisa ha postato la notizia sui social tra l’ilarità dei più.

Ma quando l’abbiamo contattata per saperne di più, era piuttosto preoccupata: “Sono contenta di raccontarvi tutto perché mi fa piacere che la cosa diventi pubblica. Ormai sono sparite oltre quaranta mutande e una ventina di reggiseni. Non vorrei che questa cosa degenerasse, perché uno che ruba tutta questa biancheria intima non sta bene“, ci ha detto Maria Luisa.

“Tutto è cominciato l’inverno scorso. Le prime a essere state colpite sono state una giovane mamma con la figlia. A loro sono state portate circa 30 paia di slip e alcuni reggiseni, se ne sono rese conto quando i cassetti iniziavano ad essere vuoti, così hanno cominciato ad attenzionare la cosa è sì, effettivamente hanno verificato che sparivano dagli stendini durante la notte.”

Poi durante l’estate ci spiega Maria Luisa, è toccato ai bikini delle turiste e adesso i furti sono ricominciati in un’ altra zona del piccolo borgo. Sempre nel centro storico però.

“Ruba mutande di ogni genere, non solo nuove e sexy – ha aggiunto infine la signora -. Ci tengo a dire che Sant’Ilario è un paesino dove ci si conosce tutti, siamo persone tranquille e perbene, eppure forse qualcosa che non va c’è. Non ci dimentichiamo che qui è scomparsa una donna nel nulla”.

Effettivamente la scomparsa di Italia Nelli fu un vero shock per Sant’Ilario. La donna, 82 anni, scomparve senza lasciare alcuna traccia il 17 settembre del 2016 lasciando un profondo sgomento nel paese. La donna fu cercata a lungo e il caso andò a “Chi l’ha visto”.