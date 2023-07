Incubo al parco-giochi: bambina di 12 anni colpita da un pallino sparato da un’arma ad aria compressa

Livorno, 3 luglio 2023 – Succede anche questo in città, ed è qualcosa che ha davvero dell’incredibile: un uomo di 70 anni avrebbe sparato da una finestra con un’arma ad aria compressa contro un gruppo di adolescenti colpendo una bimba di 12 anni. La bambina non è stata ferita gravemente, per fortuna, ma è stato comunque necessario l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa. Il gesto dello sparo, gravissimo, ha scatenato la furia dei genitori di altri bambini che erano nelle vicinanze.

E’ successo sabato sera nel parco giochi fra via Gobetti e via Mastacchi. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, pare che non fosse la prima volta. L’uomo è stato portato in questura per l’identificazione, ma fino a questo momento non vi sarebbero denunce a suo carico. La polizia vuole capire se effettivamente il colpo sia stato sparato dalla persona indicata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, in ogni caso sarebbe stata usata una pistola ad aria compressa caricata a pallini per “soft-air” (quelle armi giocattolo con piccoli proiettili di plastica) per sparare alcuni colpi contro il gruppo di ragazzini. Alcuni testimoni avrebbero detto agli agenti di aver notato l’uomo sparare dalla sua abitazione che si affaccia sull’area giochi. Si dice che l’uomo sarebbe stato infastidito dagli schiamazzi dei bambini. Verso la casa del pensionato sarebbe stato lanciato anche un sasso che avrebbe infranto il vetro di una finestra. Sull’episodio, come è detto, sono in corso accertamenti.