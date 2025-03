Infanzia, adolescenza e famiglie e i loro bisogni socio-sanitari

26 marzo 2025 - La Zona Distretto Livornese (che fa capo ad Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti e Comune di Capraia Isola) in collaborazione con Regione Toscana, Anci Toscana, Cesvot e Forum Terzo Settore, ha pubblicato (https://www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi) un avviso rivolto a soggetti del terzo settore per l'avvio del procedimento per un "Laboratorio di co-programmazione" finalizzato all’elaborazione del quadro dei bisogni di carattere socio-sanitario zonali nelle materie di infanzia, adolescenza e famiglie.

I lavori del laboratorio zonale si svolgeranno mercoledì 9 aprile 2025 al Cisternino di Città (Largo del Cisternino,13).

Gli enti del terzo settore interessati a partecipare potranno formalizzare la propria candidatura entro venerdì 4 aprile 2025 tramite PEC indirizzata a: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto: “Laboratorio coprogrammazione Zona livornese”.

Lo scopo del Laboratorio coprogrammazione è quello di ampliare, attraverso la partecipazione attiva e propositiva dei partecipanti, la conoscenza sui bisogni e sulle aspettative di offerta sociale in tema di “infanzia adolescenza e famiglie”. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di delineare il quadro delle offerte potenziali da parte degli enti del terzo settore, in quanto dotati di esperienza e capacità di soddisfare nel modo più efficace ed economico i bisogni sociali rilevati. La partecipazione al laboratorio di co-programmazione si ispira al criterio della leale collaborazione fornendo da parte dei partecipanti considerazioni conoscitive e valutative nonché proposte che si muovano in linea con le finalità perseguite. I partecipanti al laboratorio di co-programmazione possono presentare anche propri contributi scritti, da allegare al verbale delle sessione, che sarà redatto a conclusione della seduta.