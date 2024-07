Piombino, infermiera aggredita e strattonata nel parcheggio dell’ospedale

Piombino (Livorno), 12 luglio 2024 – Paura all’ospedale Villamarina di Piombino, dove un’infermiera è stata aggredita da un paziente con disturbi del comportamento. L’uomo, seguito dai servizi di salute mentale, doveva sottoporsi ad una visita di controllo. La donna è stata importunata e strattonata nei pressi del posteggio: il paziente ha tentato l’approccio, ma lei si è ribellata facendolo di fatto desistere dal suo intento.

La dipendente, in uscita dal turno di lavoro, è stata immediatamente accompagnata in pronto soccorso per verificare il suo stato di salute e fortunatamente ha riportato solo piccole escoriazioni dovute alla caduta causata dal tentativo di difendersi. “Si tratta di episodi imprevedibili – sottolineano il responsabile del rischio clinico della ASL e il direttore del presidio – ma ciò non ci esime dal prendere in carico la donna come abbiamo fatto immediatamente. Infatti, appena venuti a conoscenza dell’episodio abbiamo preso contatto con l’infermiera e, insieme al servizio di protezione e prevenzione dai rischi, abbiamo programmato un incontro insieme alle colleghe che, al momento dell’aggressione, erano con lei”.

La direzione aziendale ricorda "che è attivo il gruppo di lavoro, composto da diverse professionalità, per la prevenzione delle aggressioni a sanitari e che a Piombino è in servizio una guardia giurata 24 ore 24”