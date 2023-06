“Infiltrazioni e cedimenti all’accettazione in Radiologia”

Livorno, 11 giugno 2023 – Da mesi una gigantesca chiazza di umidità è visibile su un muro all’accettazione della Radiologia all’ospedale, dove ci sono gli sportelli aperti al pubblico. Alcuni utenti hanno già segnalato più volte questa situazione.

Gli uffici tecnici hanno fatto un sopralluogo, ma non è stata comunicata la causa di questo problema. Si pensa che la brutta chiazza sia stata prodotta da una perdita che potrebbe avere interessato le tubazioni che corrono all’interno del muro, ma è impossibile determinarne la natura. Certo è che il colore della chiazza giallastro non fa pensare a una perdita d’acqua.

L’azienda Usl, interpellata su questo problema, fa sapere che "al più presto invieremo il personale per sanare questa situazione".

Ma intanto sono passati i mesi e sia gli utenti sia gli addetti agli sportelli dell’accettazione della Radiologia sono stati costretti a lavorare in un ambiente del genere sulla cui salubrità qualche dubbio ci sarebbe. Si domandano anche cosa sia stato fatto per tamponare la perdita, se cioè con un intervento risolutivo.

Intanto al padiglione sesto primo (chirurgia meno complessa) si è verificato a maggio nei bagni delle donne il cedimento di grossi frammenti di intonaco, perciò sono stati chiusi per i lavori di sistemazione. Ma nel frattempo nel bagno degli uomini è accaduta la stessa cosa l’8 giugno.

Vista la situazione dei soffitti al sesto primo, non è escluso che i degenti vengano spostati al sesto secondo (chirurgia complessa) per consentire lavori di manutenzione più radicali. C’è il timore che questi cedimenti degli intonaci nei bagni possano essere stati causati da infiltrazioni d’acqua per tubature deteriorate.

Daniela Boem, del sindacato Fials, sanità dichiara: "Questi episodi ci preoccupano perché sono sempre più diffusi e sono la dimostrazione della mancanza di un piano di manutenzione che dovrebbero essere fatte regolarmente in tutti gli edifici più datati dell’ospedale di Livorno. Questa situazione ci fa temere per l’incolumità dei lavoratori e dei degenti. Occorre che l’Azienda sanitaria si attivi rapidamente perché non possiamo certo aspettare il nuovo ospedale".