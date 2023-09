Incidente nell’area del parco industriale Solvay, grave operaio

Rosignano (Livorno), 26 settembre 2023 – Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all’interno dell’area del parco industriale Solvay a Rosignano, non alla Solvay come comunicato in un primo momento ma in un’altra azienda. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30. Secondo quanto si è potuto apprendere l’uomo era intento a compiere alcune operazioni sul retro di un furgone e sarebbe rimasto schiacciato da un camioncino che faceva retromarcia. Da capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Immediato l’intervento del personale della Spes (Sistema prevenzione, ecologia e sicurezza che opera all’interno del parco industriale con compiti anche di sorveglianza ), che ha cercato di dare le prime cure all’operaio allertando subito il 118. Poco dopo è arrivata l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano con il medico a bordo. L’operaio ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato (in codice rosso) all’ospedale di Livorno con l’ambulanza.