Con il ritorno alle lezioni in presenza, si è manifestata la necessità i aper i docenti di ricucire le relazioni con gli alunni dopo i mesi di didattica a distanza. Di qui l’idea nata all’interno dell’istituto di istruzione superiore Buontalenti Cappellini Orlando di organizzare il corso ‘Esercizi di stile comunicazione e relazione efficace in classe’ per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Corso curato dalla Cooperativa Itinera.

Sono previsti 5 incontri da 3 ore con il coinvolgimento di Itinera Formazione. Gli incontri saranno così intitolati: il primo ‘Come si comunica in classe. Esplorazione dei modelli’. Il secondo ‘Comunicare efficacemente’. Il terzo e il quarto ‘Il conflitto e la sua gestione’. L’ultimo ‘Si va in scena’. Si inizierà con una dozzina, massimo 14 docenti per sperimentare questa esperienza nella previsione di realizzare un percorso formativo continuo. Il corso si terrà nella sede dell’Istituto Orlando in piazza Due Giugno. Le lezioni si terranno tutti i lunedi dalle 15 alle 18. A dicembre alla fine del corso i partecipanti con un evento finale ‘Si va in scena’ presenteranno gli esiti di questa esperienza. Ad illustrare il progetto il professore Alessandro Turano dirigente dell’Iis Buontalenti Cappellini Orlando che ha avuto l’intuizione di creare questa occasione formativa. "Per propiziare il ritorno alla normalità - spiega Turano - abbiamo pensato di offrire una opportunità formativa per chi siede in cattedra con la quale colmare quel gap relazionale che si è creato tra il periodo pre-covid e post-covid". Gli insegnanti impegnati in tale percorso sono Agnese Acconci psicologa psicoterapeuta, Luca Salemmi attore e sociologo della comunicazione e Carlo Neri in veste di formatore. Agnese Acconci ha spiegato: "Il nostro obiettivo è mettere ogni partecipante nella condizione di trovare il suo stile anche con l’aiuto delle tecniche teatrali e l’intervento dello psicologo. Si lavora in gruppo, ma per trovare il percorso che meglio si adatta ad ogni docente". Sono già iniziate le prime iscrizioni tra i docenti del Liceo Cecioni e dell’iti Galilei.

Monica Dolciotti