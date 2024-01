Insulta ripetutamente l’infermiera al pronto soccorso: 18enne multata di mille euro

Livorno, 3 gennaio 2024 – Mille euro di multa per aver offeso e aggredito verbalmente un’infermiera all’ospedale di Livorno. E’ la sanzione comminata dai carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) a una ragazza di 18 anni. La giovane (“segnalata all’Autorità amministrativa competente”) come riportano i militari del Nas “durante l'accesso al pronto soccorso, incurante delle attività di assistenza in corso, teneva una condotta offensiva e prevaricatoria nei confronti dell’infermiera di turno nella postazione di “Triage” del predetto reparto, proferendo verso la stessa frasi ingiuriose e offensive”.

Così, è scattata la multa in base alla norma che punisce (da 550 a 5mila euro) “chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o anche di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private”.