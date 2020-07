Livorno, 21 luglio 2020 - Il miglior bitter al mondo? Ormai non c'è dubbio, è il “Bitter Amaranto” prodotto dal liquorificio “Il Re dei Re” di Livorno. La creazione di Fabio Elettrico ha infatti vinto, per il secondo anno di fila, il primo premio agli International Spirits Award ISW, nella sezione specifica dedicata ai bitter, battendo l'agguerrita concorrenza di più di 1200 prodotti provenienti da ogni angolo del mondo e selezionati da una giuria di 60 elementi. I giudici del concorso, che si è tenuto in Germania, hanno assegnato ancora una volta la medaglia d'oro al liquore “made in Livorno”, per la soddisfazione del suo ideatore: “Anche quest'anno - racconta Fabio Elettrico - avevamo deciso di partecipare agli Intenational Spirits Award ma all’atto dell’iscrizione eravamo indecisi se farlo nuovamente con il Bitter Amaranto oppure se era il caso di cambiare prodotto. Abbiamo lasciato scegliere il cuore, perciò è come se il Bitter Amaranto alla fine si fosse iscritto da solo. Sapevamo che dopo il meraviglioso traguardo ottenuto nel 2019 sarebbe stato veramente difficile competere e abbiamo provato un'emozione indescrivibile quando il Bitter Amaranto è stato annunciato come vincitore della sua categoria”.

Un trionfo-bis che Fabio Elettrico vuole condividere con tutta la città: “Non ci siamo fatti fermare dal Covid, siamo andati avanti nonostante tutte le difficoltà, e per noi è motivo d’orgoglio regalare questa nuova promozione a Livorno, contribuire nel nostro piccolo a farla conoscere in ambito internazionale. Con questa siamo arrivati a nove medaglie conquistate in giro per il mondo, mi piacerebbe arrivare alla decima. Livorno, la città che mi ha accolto quasi 30 anni fa, merita il meglio e per me è un privilegio e motivo d'orgoglio scrivere “Prodotto a Livorno” su ogni bottiglia che esce dal nostro liquorificio. Ma ci tengo a ringraziare tutta la mia famiglia perché nei momenti di sconforto mi è stata sempre vicina”. Ora però è giunto il momento di guardare avanti, a nuovi traguardi e nuove creazioni: “Abbiamo due novità in serbo, esclusive del liquorificio Il Re dei Re: l'Elektro Gin, il primo gin italiano allo zafferano, e il Mandarinara, un prodotto molto particolare in cui il protagonista sarà il mandarino”. Non resta che aspettare e...in alto i bicchieri. Cin cin.