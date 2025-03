Logistica, nuovi servizi. Cambia volto l’area camion all’Interporto Vespucci

Livorno, 17 marzo 2025 – Cresce il sistema logistico dell’interporto con una nuova area di servizio per i camion. L’Autorità di Sistema Portuale e l’Interporto Vespucci (ITAV) si sono presentati quest’anno al LetExpo di Verona con un pacchetto di importanti novità. A cominciare dal nuovo Truck Village, presentato nell’ambito della fiera organizzata da Alis Service.

Il completamento dell’area di sosta dedicata ai mezzi pesanti ha rappresentato per la società interportuale di Guasticce la ciliegina sulla torta di un inizio d’anno ricco di soddisfazioni e apertosi con la notizia dell’ultimazione dell’impianto di trigenerazione destinato ad alimentare i magazzini del freddo e con l’aggiudicazione dei lavori per la costruzione del nuovo magazzino per prodotti surgelati.Quello realizzato con i fondi del CEF-Trasnport lungo la strada di grande comunicazione SGC FI-PI-LI, in prossimità dello svincolo Interporto Ovest, non è un semplice parcheggio da 200 stalli, ma “la risposta al fabbisogno di assicurare agli autotrasportatori sicurezza e comfort nella sosta” ha dichiarato l’ad di ITAV, Raffaello Cioni.

A detta del vertice dell’Interporto, la facility fornirà un controllo puntuale sugli accessi di mezzi e delle persone, garantendo la sicurezza dei mezzi pesanti e dei carichi con un’area recintata e videosorvegliata da 70 telecamaere giorno e notte, sette giorni su sette. Non solo, verrà offerta ai camionisti una sosta di qualità: saranno infatti presenti docce, wc, servizi di lavanderia, distributori di snack e aree relax con connessione wi-fi libera. Tra i servizi correlati quelli di ristorazione e di pernottamento nel Motel dell’Interporto, quello di rifornimento benzina, gpl o lng alla stazione carburanti, l’officina riparazioni meccaniche e la pesa certificata.

“L’obiettivo principale di questo progetto è quello di convogliare la sosta del trasporto pesante del territorio sulla nostra piattaforma di accoglienza” ha aggiunto Cioni, secondo il quale il Truck Village andrà a creare le condizioni essenziali che permetteranno il rispetto dei tempi di sosta del camionista, evitando al contempo il congestionamento delle banchine dei terminal portuali e le soste selvagge lungo le vie limitrofe.

La fiera di LetExpo ha inoltre permesso all’AdSP di prendere contatto con gli esperti del settore logistico e con i tanti Istituti Tecnici Superiori presenti alla fiera per affinare l’offerta formativa inserita nel progetto strategico TecLOG3 (Tecnico superiore della logistica e della intermodalità per la movimentazione di merci e persone), ora in fase di approvazione alla Regione Toscana. “Il progetto, cui va il compito di sviluppare le competenze nel settore della logistica dedicata a merci e passeggeri, partirà a ottobre – ha annunciato il dirigente Formazione dell’Ente portuale, Claudio Capuano”.

L. F.