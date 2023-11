Intossicazione da monossido di carbonio, tre persone in ospedale

San Vincenzo (Livorno), 22 novembre 2023 – Intervento dei vigili del fuoco a San Vincenzo (Livorno) per una intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione: tre le persone trasferite al pronto soccorso di Cecina e di Pisa per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e anche due pattuglie dei carabinieri di San Vincenzo e Piombino. Da quanto spiegato, le verifiche strumentali effettuati dai vigili avrebbero evidenziato valori di monossido di carbonio oltre i limiti consentiti. Accertamenti sull'impianto di riscaldamento a gas metano, che è stato posto sotto sequestro.