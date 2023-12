Invasione di meduse a Portoferraio

Portoferraio, 31 dicembre 2023 - Diverse centinaia di meduse sono apparse in pieno inverno lungo la costa di Portoferraio, all'isola d' Elba, tra il 30 e il 31 dicembre 2023.

Ne sono state avvisate davvero tantissime, in particolare in prossimità del faro di fronte allo scoglietto, dove sono state immortalate da Carlo Gemmo durante il suo consueto giro in canoa. Molte anche lungo le spiagge del Grigolo, delle Viste, delle Ghiaie fino a Capo Bianco.

Sembra proprio che di tratti di esemplari della cosiddetta "medusa luminosa", la Pelagia noctiluca, che deve il nome alla particolare bioluminescenza che la rende visibile anche di notte.

Secondo gli esperti la sua presenza nell'arcipelago toscano in inverno non sarebbe una vera e propria anomalia perché l'autunno è il periodo di maggiore fioritura di questi celenterati piuttosto comuni nel Mediterraneo.

D'altro canto il noto riscaldamento delle acque dovuto al cambiamento climatico, potrebbe aver allungato il suo periodo di permanenza a fine dicembre. Del resto sono sempre più numerose le persone che decidono di tuffarsi, anche in pieno inverno, nelle acque cristalline della spiaggia delle Ghiaie a Portoferraio. Ma occhio, controllate bene prima di fare il bagno, la medusa luminosa è nota per le caratteristiche urticanti dei suoi tentacoli, dotati di nematocisti che usa per catturare piccoli pesci e plancton di cui si nutre.

Oltre alla 'tropicalizzazione' del Mediterraneo, la sua maggiore presenza potrebbe essere dovuta al fatto che i predatori delle sue larve, pesci di piccole dimensioni, sono diminuiti per via dell'antropizzazione e dell'inquinamento.