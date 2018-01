Livorno, 26 gennaio 2018 - UN’AUTO pirata, nella serata di mercoledì, ha investito una giovane di 24 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Montebello: stava spingendo il passeggino nel quale c’era il nipotino. L’automobilista non ha rallentato e non si è fermato, nemmeno per accertarsi delle condizioni della donna e del piccolo. Ha proseguito la sua corsa senza esitazione. Tutto è accaduto in una manciata di secondi – terribili – davanti all’ingresso della scuola Dal Borro. I passanti che hanno assistito a questo grave fatto, hanno subito allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza della Misericordia per far soccorrere la donna che, sfiorata dall’auto in corsa, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Ma per fortuna senza conseguenze né per sé, né per il bimbo.

SUL POSTO sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi necessari e per raccogliere le dichiarazioni dei testimoni. Tra di loro c’era un uomo che ha raccontato di avere visto una vettura bianca allontanarsi. E forse al volante c’era una donna. L’uomo ha fatto in tempo a registrare il numero di targa dell’auto, che hanno preso gli agenti della municipale ai quali spetta adesso controllare a quale mezzo corrisponda. Una preziosa traccia per risalire alla persona che ha quasi travolto la giovane e il suo nipotino sul passaggio pedonale di Montebello. Nel tentativo di individuare che fosse alla guida del mezzo – che ha rischiato di prendere in pieno la giovane donna con il piccolo sul passeggino – mercoledì sera durante la trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’, è andato in onda un appello per chiedere, a chi avesse assistito a quanto è successo, di fornire elementi utili.

VIA MONTEBELLO è una strada molto transitata, dove le auto spesso corrono a velocità sostenuta. E i pedoni spesso rischiano, non di rado, di venire travolti. Non è possibile però installare qui autovelox perché di norma servirebbe un rettilineo con distanza di almeno 80 metri, tra un’intersezione e l’altra, dove collocare anche segnaletica che avvisa della presenza del rilevatore di velocità. E non è questo il caso.

L’UNICA soluzione per indurre gli automobilisti a rallentare in via Montebello, sarebbe la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, come quelli che sono stati installati davanti al Comune, oppure più di recente lungo via di Salviano, dove è anche stata istituita la zona a 30 chilometri orari. Insomma una soluzione deve essere trovata per rendere più sicura via Montebello. Non solo per i pedoni, ma anche per gli automobilisti.

M.D.