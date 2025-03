Irregolarità nei cantieri: uno su 5 è fuori norma

Livorno, 4 marzo 2025 – Gli operatori del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, nell’ambito delle unità funzionali di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro attive sui vari territori aziendali (da Massa-Carrara a Livorno), sono impegnati quotidianamente nella loro attività di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro.

In particolare nei primi due mesi del 2025, quindi a partire dal 1° gennaio, nel territorio dell’Asl Toscana nord ovest su 1679 cantieri notificati, ne sono stati ispezionati 290 (circa il 17%). Di questi oltre 100 con controllo mirato al rischio specifico caduta dall’alto. Nell’edilizia infatti tra le cause più frequenti di infortunio e incidente mortale sul lavoro, sono annoverate le cadute dall’alto per mancato uso dei dispositivi di sicurezza, o per irregolarità relative ai ponteggi.

Sono risultati non a norma 67 dei cantieri ispezionati (il 23%). Sono stati prodotti 92 verbali con 86 violazioni e 3 sospensioni di attività.

Le sospensioni di cantiere sono state impartite a Pisa, a Lucca e a Pontedera (sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 14 sempre del Decreto legislativo 81/08).

Nei comuni della provincia di Livorno è emersa questa situazione tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2025: all’Elba su 60 cantieri notificati ne sono stati ispezionati 10 (16%) e di questi 4 (40%) non erano a norma. A Livorno su 127 cantieri sono stati ispezionati 48 (37%) e di questi 11 (23%) non erano in regola.

Nelle Valli Etrusche (che comprendono Val di Cecina e Val di Cornia) su 201 cantieri notificati sono stati sottoposti a controlli 50 (24%) e di questi 10 (20%) non hanno superato l’ispezione perché sono state rilevate irregolarità.