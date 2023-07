Irregolarità contabili: due commercialisti e un consulente del lavoro stangati dalla guardia di finanza

Livorno, 26 luglio 2023 – “Irregolarità per due commercialisti, un consulente del lavoro e diversi money-transfer, sanzionati complessivamente per oltre 80mila euro".

Questo è il quadro emerso dalle indagini concluse dal Comando provinciale della guardia di finanza di Livorno nell’ambito del contrasto alle violazioni delle normative antiriciclaggio e concorrenze sleale.

"Approfondimenti sono stati condotti nei confronti di due commercialisti, un consulente del lavoro, tre money-transfer e loro clienti. Attenzionate anche le consistenti movimentazioni finanziarie (pure con l’estero) di una coppia di coniugi imprenditori", hanno fatto sapere i militari tramite nota.

In particolare, gli specialisti del Nucleo P.E.F. labronico hanno rilevato come i citati professionisti "non abbiano adempiuto alle prescrizioni legislative afferenti l’adeguata verifica e identificazione della clientela, nonché la corretta conservazione dei relativi dati/documenti; peraltro, i loro "clienti" sono stati tutti coinvolti in reati economico-finanziari".

L’accurata identificazione della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette sono "presidi fondamentali per combattere il riciclaggio di "denaro sporco", come anche il finanziamento del terrorismo", si legge nella nota. Pertanto, da quanto appreso, l’Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente, "ha già decretato una sanzione amministrativa di ben 70mila euro" nei confronti di uno dei professionisti sopra menzionati. Le Fiamme Gialle hanno ispezionato quindi diversi money-transfer, constatando "molteplici violazioni alla normativa sul trasferimento di contante all’estero realizzate sia dai clienti di queste attività, che dai titolari".

Complessivamente, a fronte delle violazioni contestate dai militari del Nucleo P.E.F., il competente ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato ha già emesso ben 10 decreti sanzionatori per oltre 12.000 euro.