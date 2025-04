Iscrizioni aperte per i servizi educativi 0/3 anni comunali e privati convenzionati

Livorno, 7 aprile 2025 - A partire dalle 9 di questa mattina, lunedì 7 aprile, fino alle 13.00 di giovedì 17 aprile 2025 sarà possibile effettuare le domande di iscrizione per l'anno educativo 2025-2026 ai servizi educativi 0-3 anni del Comune di Livorno (nido e centro di infanzia e spazio-gioco).

E’ sufficiente che le domande arrivino entro il giorno indicato, la data di presentazione della domanda non ha rilevanza ai fini dell'attribuzione del punteggio. C'è la possibilità sia lunedì 7 dalle 16.00 alle 19.00 che lunedì 14 stesso orario di partecipare agli open day organizzati dal Comune e quindi di poter visitare le strutture così da poter orientare al meglio la scelta familiare.

A chi è rivolto

Possono essere iscritti ai servizi educativi 0-3 anni bambini/e nelle seguenti fasce di età:

· nati dal 1° Settembre 2024 al 17 Aprile 2025 (fascia Piccoli);

· nati dal 1° Gennaio al 31 Agosto 2024 (fascia Medi);

· nati dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2023 (fascia Grandi).

Presentazione della domanda di prima/nuova iscrizione: Dalle 9.00 di lunedì 7 Aprile alle 17.30 di giovedì 17 Aprile 2025 sarà possibile presentare online la domanda di prima/nuova iscrizione ai Servizi Educativi 0/3 anni.

Dal 4 Aprile 2025 al 17 Aprile 2025 saranno attivate 2 linee telefoniche dedicate per le richieste di informazioni e assistenza alla compilazione online della domanda: 0586-820970 e 0586-820977 in orario 09.00-13.00 e 14.00-17.30.

Visita alle strutture educative

Per procedere ad una scelta più consapevole, il settore Attività Educative del Comune di Livorno ha predisposto delle visite alle strutture comunali e private convenzionate riservate ai familiari dei bambini e delle bambine che, a partire da settembre, frequenteranno i servizi 0-3. Lunedì 7 aprile 2025 e lunedì 14 Aprile 2025 dalle ore 16.00 alle 19.00 gli open day per visitare le strutture senza prenotazione.

L'offerta educativa del Comune di Livorno

L'Amministrazione conferma anche per l'anno educativo 2025/2026 un'offerta pubblica integrata di servizi 0-3 anni composta da 14 nidi comunali che offrono complessivamente 553 posti, ai quali vanno ad aggiungersi 388 posti presso i 12 nidi privati convenzionati e in uno spazio-gioco privato convenzionato. In totale 941 posti a cui le famiglie possono accedere agli stessi costi (a parità di situazione reddituale, attestata dall'Isee) e con la stessa qualità, in quanto il personale educativo-didattico dei servizi privati convenzionati è totalmente inserito nei percorsi di formazione professionale realizzati dal Comune, che controlla e coordina dal punto di vista psicopedagogico e gestionale, tutti i servizi inseriti nell'offerta pubblica integrata.

“L'Amministrazione – spiega la vicesindaca Libera Camici - ha deciso di mantenere consolidare e qualificare l'offerta attuale continuando ad investire nell'acquisto posti nei privati convenzionati al fine di consolidare il sistema integrato 0/6 anni e garantire attraverso un vivo e costante dialogo tra pubblico e privato un impianto pedagogico e gestionale comune; una governance pubblica strategica a sostegno di una politica di piena e pari opportunità di accesso per tutti bambini e le bambine.

Nidi gratis 2025-2026

L'Amministrazione comunica inoltre che la Regione Toscana ha confermato la misura Nidi Gratis anche per il prossimo anno, una misura bandiera dell’identità toscana, che la Regione ha fortemente voluto come scelta qualificante sul piano dei servizi all'infanzia.

Il Comune di Livorno è riuscito da subito ad aderire, ottenere e gestire i contributi del bando Nidi Gratis sostenendo anche a livello tecnico-amministrativo gli adempimenti necessari per garantire il più ampio accesso alla misura delle famiglie richiedenti.

Questo ha prodotto un maggior numero di bambini e bambine che hanno potuto usufruire del servizio di nido, agevolando le famiglie in lista di attesa nell'accesso ai servizi privati accreditati con un completa gratuità.

L'apertura del bando Nidi Gratis alle famiglie è prevista per i primi di maggio e la domanda sarà possibile orientativamente nel mese di giugno 2025 . Tutte le informazioni necessarie saranno rese pubbliche e diffuse appena disponibile il bando Nidi Gratis Famiglie con il relativo atto regionale di approvazione. Tutte le informazioni alla pagina: ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI