Isola d’Elba, il pappagallo Rocco fugge su un albero: recuperato dai vigili del fuoco

Livorno, 14 agosto 2023 - Un intervento molto "particolare" è stato eseguito dai Vigili del fuoco di Livorno in questa vigilia di Ferragosto. Questa volta l'oggetto del soccorso da parte del personale delle fiamme gialle è stato non una persona in carne e ossa ma un pappagallo.

Il pennuto apparteneva a dei turisti che si trovavano in località Procchio, all'isola d'Elba. Stavano trascorrendo una tranquilla giornata di relax quando la loro pace si è trasformata in ansia.

Il loro pappagallo ad un certo punto aveva infatti aperto le ali e spiccato il volo. Ha pensato infatti di andarsene sopra un albero nei pressi dell'appartamento. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 agosto, intorno alle 17.30. Ovviamente i proprietari hanno cercato in tutti i modi di recuperare il pappagallo.

Hanno cercato di richiamare la sua attenzione, per invitarlo a tornare ad aprire nuovamente le ali, questa volta per scendere dall'albero dove era salito.

Ma non c'è stato nulla da fare. Il pappagallo non ne ha voluto sapere e si temeva potesse volare ancora e allontanarsi ulteriormente, facendo perdere definitivamente sue tracce. Allora sono stati chiamati i soccorsi e la storia ha avuto un lieto fine. Il personale dei vigili del fuoco giunto sul posto è riuscito a recuperare il pennuto di nome Rocco con un po’ di perizia e a riconsegnarlo al legittimo proprietario.

