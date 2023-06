IT-Alert: oggi alle 12 il primo test regionale di allarme pubblico Sms su tutti i cellulari

Livorno, 28 giugno 2023 – Oggi alle 12 tutti gli smartphone agganciati a cellule telefoniche toscane riceveranno in contemporanea un messaggio di allerta: «Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario».

Si tratta del primo test di portata regionale in Italia di It-Alert, il sistema messo a punto dal dipartimento nazionale di Protezione civile per avvisare i cittadini in tempo reale in caso di gravi emergenze, eventi catastrofici imminenti o in corso.

Il sistema It-Alert è statao testato su scala locale nel 2022 a Vulcano, in Sicilia, simulando un’eruzione, e nella Provincia di Reggio Calabria con un terremoto nell’area dello Stretto. Verrà provato poi con test di portata regionale in Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna.

Nella fase iniziale sarà utilizzato solo in caso di maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense.