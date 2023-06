Jsw Italy risponde ai sindacati "Al lavoro per un futuro sicuro"

di Maila Papi

PIOMBINO (Livorno)

Jsw Steel Italy conferma gli impegni sulle acciaierie di Piombino. Marco Carrai, vicepresidente esecutivo Jsw Italy, reagisce alle accuse di immobilismo arrivate dai sindacati, preoccupati "dell’assoluto silenzio calato ancora una volta sulla vertenza Jsw di Piombino da parte del governo, ma anche dell’amministrazione comunale e della Regione". "Ad oggi – avevano affermato i sindacati -non abbiamo notizia di nessuna convocazione al ministero, nonostante la richiesta urgente fatta dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm. Una convocazione promessa entro giugno, per discutere di un piano industriale che non riguardasse la sola laminazione ma partisse dagli investimenti sulla produzione di acciaio a Piombino tramite il forno elettrico, per arrivare ad un nuovo Accordo di programma".

"Il silenzio non vuol dire inerzia" chiarisce subito Carrai, "la società ha già provveduto a fare ’application’ presso il competente Ente statale per la procedura del contratto di sviluppo riguardante gli investimenti per 139 milioni e 970.500 euro sui treni di laminazione rotaie e barre più 3 milioni e 945.000 di ricerca e sviluppo". E ancora "la società ha presentato un piano di sviluppo portuale e ha la volontà più volte manifestata anche nelle sedi competenti di portare avanti lo studio di fattibilità del forno elettrico per rendere fattibile tale opera e di un impianto di produzione di green energy per i quali sta aspettando la convocazione dei tavoli tecnici ministeriali in modo da procedere quanto prima alla sottoscrizione dell’accordo di programma che è anche nell’interesse della società sottoscrivere al più presto. Il silenzio non vuol dire inerzia in quanto costantemente è in atto un proficuo lavoro in particolare con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che la società ringrazia, volto a sottoscrivere quanto prima l’accordo di programma. La società comprende bene le ragioni dei lavoratori e sta mettendo tutto l’impegno possibile per accelerare e assicurare un futuro sicuro e definitivo al sito industriale di Piombino. Vogliamo anche ricordare che dopo 20 anni di commissariamenti e gestioni sbagliate la società ha ritrovato, grazie alla forza e all’impegno della capogruppo indiana, risultati economici positivi che sono la base per qualunque rilancio industriale" ha concluso il vicepresidente esecutivo Carrai.

Fim, Fiom e Uilm sono preoccupate per il rischio che stanno correndo i lavoratori: in assenza di un piano industriale a gennaio potrebbe essere a rischio la cassa integrazione. "Sembra che solo le organizzazioni sindacali abbiano chiaro il rischio di essere alle porte di un disastro sociale senza precedenti con potenziali migliaia di esuberi e licenziamenti. A settembre, oltre a scadere la proroga delle concessioni portuali, scadranno gli ammortizzatori sociali per i 140 lavoratori della Piombino Logistics ed a gennaio scadrà la cassa integrazione in deroga per i circa 1400 lavoratori Jsw. La Regione ha confermato che le risorse economiche per la proroga a gennaio della cassa in deroga non sono attualmente disponibili e servirà un intervento governativo per rifinanziarle".