Jsw presenta il piano di rilancio: "Stiamo pagando nuovi macchinari"

PIOMBINO (Livorno)

Marco Carrai, vicepresidente esecutivo di Jsw Steel Italy, annuncia la stipula del contratto di sviluppo per il treno di laminazione dello stabilimento di Piombino, ma voci insistenti parlano di interessi da parte di importanti gruppi imprenditoriali, Metinvest e Danieli, che potrebbero essere interessate ad investimenti sulla fabbrica.

Carrai replica deciso. "Nuovamente leggiamo sulla stampa, come in passato, indiscrezioni che riguardano altri interessi sul polo siderurgico industriale di proprietà di Jsw. In passato questi interessi hanno avuto l’unica conseguenza di rallentare il procedimento legato all’addendum dell’accordo di programma", evidenza il vicepresidente di Jsw Steel Italy che ricorda cosa Jsw ha fatto in questi mesi. "L’azienda ha presentato il piano di rilancio, fatto le relative applications per la stipula del contratto di sviluppo per il treno di laminazione rotaie e sull’”hard to abate” per la realizzazione del fondo elettrico. L’azienda, inoltre – ha detto Carrai - ha già commissionato parte dei macchinari per l’investimento e cominciato a pagarli. Non è l’azienda in questo momento che deve dare risposte, ma gli enti preposti. Queste risposte le stiamo aspettando e troviamo francamente strano che, laddove le indiscrezioni della stampa fossero corrette, si stesse trattando con un’altra società". Anche i sindacati Fim, Fiom e Uilm vogliono chiarezza sulla vicenda, e chiedono l’intervento della politica.

"Piombino da anni è inserita nell’elenco delle aree di crisi industriale complessa il cui scopo è l’azione congiunta tra Amministrazioni centrali, Regioni e locali, i cui obiettivi sono: ripresa delle attività industriali, salvaguardia dei livelli occupazionali, sostegno dei programmi di sviluppo. A oggi le nostre aree industriali sono in larga misura un deserto, spesso abbandonato all’incuria. Le Amministrazioni tutte hanno parlato in questi anni di imprese pronte ad affacciarsi, del Memorandum legato al rigassificatore. In realtà ad oggi hanno solo parlato. In questi giorni abbiamo appreso che gruppi imprenditoriali del calibro di Metinvest e Danieli potrebbero essere interessate ad investimenti su Piombino. Sarebbe auspicabile che politica e le istituzioni provassero ad essere meno passive, magari assumendo l’iniziativa di verificare tali dichiarazioni. Come Fim Fiom Uilm su questi temi così come sulla necessità di pretendere gli impegni del governo di convocare il tavolo per i primi di ottobre per il proseguo della discussione sull’accordo di programma e per ultimo non per importanza per capire come garantiamo l’occupazione, la tenuta sociale e la tenuta economica di un territorio già depauperato, convocheranno il consiglio di fabbrica per martedì 3 ottobre".

Maila Papi