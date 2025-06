Schianto su una lamiera, skysurfista portato a Cisanello con l’elisoccorso

Rosignano Marittimo (Livorno), 29 giugno 2025 – Grave incidente a Vada: un uomo ha riportato un grave trauma addominale e un taglio a una gamba dopo l’urto con una lamiera. E’ successo intorno alle 18,30 a Pietrabianca; non è chiaro se l’uomo stesse praticando skysurg (una tecnica di paracadutismo acrobatico in cui ci si lancia con una tavola da surf ai piedi) o se stesse solo riponendo le attrezzature che aveva appena usato per praticarlo, quando il vento lo ha scaraventato sul tetto di una struttura dove ha impattato con la lamiera.

L’uomo, sulla trentina, è stato quindi soccorso dal 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Cecina e l’elisoccorso regionale Pegaso, che lo ha portato in codice rosso a Cisanello.