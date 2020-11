L’avviso di quarantena precauzionale inviato quasi un mese dopo rispetto al caso positivo collegato. Praticamente una comunicazione che non serve più. Eppure tracciare, contattare e isolare i soggetti positivi al coronavirus e i possibili contatti per interrompere così la catena dei contagi. Questo è diventato il mantra anche per la Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Ma qualcosa non ha funzionato in un caso: una classe quarta del Liceo Cecioni. Questa volta il Dipartimento di...

L’avviso di quarantena precauzionale inviato quasi un mese dopo rispetto al caso positivo collegato. Praticamente una comunicazione che non serve più. Eppure tracciare, contattare e isolare i soggetti positivi al coronavirus e i possibili contatti per interrompere così la catena dei contagi. Questo è diventato il mantra anche per la Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Ma qualcosa non ha funzionato in un caso: una classe quarta del Liceo Cecioni. Questa volta il Dipartimento di prevenzione unità funzionale di Livorno (diretto dal dottor Claudio Tofanari) ha inviato l’avviso con posta certificata a una alunna della quarta del Liceo Cecioni soltanto ieri (23 novembre 2020) con quasi un mese di ritardo per comunicare la misura di quarantena nei suoi confronti "fino al giorno 9 novembre 2020 (quattordicesimo dal giorno del contatto stretto a partire dall’ultimo contatto arischio del 26 ottobre ), - è riportato nella pec - o fino al giorno 5 novembre 2020 (10 giorni dall’ultimo contatto e in presenza di test molecolare, o antigeno negativo) rispettando le prescrizioni allegate".

Il 26 ottobre è stato l’ultimo giorno di lezioni in presenza per gli alunni di questa classe del Liceo Cecioni. Uno dei ragazzi subito dopo l’avvio della didattica a distanza, forse perché sintomatico (non è dato sapere ) ha dovuto sottoporsi a tampone ed è risultato positivo al coronavirus. A quel punto è scattato il procedimento di quarantena nei confronti del ragazzo (speriamo subito...). Nei riguardi dei compagni di classe e dei professori? Soltanto ieri con loro stupore e lo sconcerto delle famiglie e dei ragazzi è arrivata la comunicazione della quarantena per posta certificata. Calcolando che Livorno è entrata in zona rossa da domenica 15 novembre, cioè nelle fascia di massime restrizioni (spostamenti e contatti inclusi) a causa dell’emergenza covid, "del del tutto inconsapevolmente i nostri ragazzi all’oscuro della situazione alla pari di noi - sottolineano i genitori - avrebbero potuto avere contatti tra di loro o altri coetanei e in famiglia a rischio se fossero stati contagiati dal compagno di classe positivo al covid. Siamo esterrefatti. Chiediamo spiegazioni alla Usl che con un ritardo inammissibile ci ha informato della situazione". Abbiamo contattato la Usl Toscana nord ovest e il dottor Tofanari per capire le ragioni di questo disservizio serio e incredibile. L’Azienda e Tofanari non hanno ancora risposto.

Monica Dolciotti