Le nostre origini: i valori eterni sanciti fin dai poemi omerici, la mediterraneità, il senso della vita e della realtà che qui nacque millenni fa. Così Michele Chiossi, artista versiliese maturato nella New York post Warhol, celebra uno dei simboli della civiltà mediterranea, la colonna, e lo fa nella sua mostra "Inter caelum et terram" che si apre il primo di agosto nella suggestiva cornice della Galerie 21 a Livorno. Michele Chiossi si presenta per la prima volta a Livorno con una inedita e ricca serie di lavori recenti, che costituiscono un corpus nuovo ed unico nel contesto della sua produzione. Sette quadri dipinti sul marmo bianco di Carrara, che meglio si presta a interpretare quel senso di eternità dei valori che l’artista alterna con la caducità dell’esistenza umana. Con i dipinti anche due sculture dove il marmo bianco viene ancora una volta celebrato. "La colonna – spiega lo scultore – narra le nostre radici: è icona che unisce cielo e terra, rappresenta la figura umana negli albori della scultura, regge tetti e case, rappresenta i confini che limitano, ma anche quelle barriere da superare. E’ simbolo di rettitudine". Tutto ciò che secoli di storia, arte e letteratura hanno racchiuso nelle colonne viene raccontato dal nostro autore che non manca di celebrare la pietra immortale con il divenire. Se a volte lo ha fatto abbinando al marmo nature vive e fiori freschi, adesso unisce alla materia di una fontana l’acqua come simbolo eterno del divenire. Così alla Galerie, nella mostra curata da Gianni Schiavon, propone dipinti e sculture che ancora una volta accompagneranno il visitatore in una caleidoscopica scoperta delle nostre origine. La mostra resterà aperta fino al 4 ottobre e sarà visitabile dal mercoledì al sabato con orario 17.30-20. Su appuntamento in tutti gli altri giorni ed orari.

Cristina Lorenzi