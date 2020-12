A causa dell’emergenza coronavirus, anche la manifestazione ‘Capire un’H – come l’handicap fa cultura’ organizzata dall’Associazione Capire un’H -APS - ETS, in concomitanza con la ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’, si è trasferita su Livù, la WebTv del Comune. Qui si può vedere il...

A causa dell’emergenza coronavirus, anche la manifestazione ‘Capire un’H – come l’handicap fa cultura’ organizzata dall’Associazione Capire un’H -APS - ETS, in concomitanza con la ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’, si è trasferita su Livù, la WebTv del Comune. Qui si può vedere il filmato sulla mostra fotografica dal titolo ‘Una giornata di straordinaria quotidianità’ realizzata dal gruppo di fotografi Dlf, in collaborazione con Anffas. Narra la vita quotidiana e le difficoltà di ragazze e ragazzi con disabilità. Valerio Vergili (in foto), garante per le persone disabili, fa il punto della situazione in piena emergenza covid. "Non è facile lavorare con i soggetti che rappresentano il mondo della disabilità – ci dice Valerio – ma sto cercando di condurre in porto l’Osservatorio per la disabilità, l’organismo che dovrà spingere il Comune ad assumere atti per favorire l’integrazione sociale e scolastica, l’inserimento a lavoro, l’accesso ai trasporti pubblici, alla sport e alla cultura per i portatori di handicap". Il 10 dicembre scadrà il bando per raccogliere le domande di adesione all’Osservatorio che sarà composto da: un esperto in disabilità uditive, presidenti di associazioni, un architetto e un esperto giurista. In questi tempi difficili "Croce Rossa, Svs e Misericordia su chiamata consegnano a domicilio alle persone disabili spesa e medicine. "Sto provando a lanciare un co-progetto con Apici, Auser e Associazione Paraplegici Livorno per facilitare gli spostamenti delle persone con handicap".