La Canaviglia 2023 al dottor Spartaco Sani: “Ha operato in prima linea contro il Covid” / Video

Il dottor Spartaco Sani (Foto Novi)

Livorno, 20 marzo 2023 – “Per l'impegno medico e civile profuso durante la pandemia” il sindaco Luca Salvetti ha conferito al dottor Spartaco Sani, responsabile area delle malattie infettive dell’Azienda Usl Nord Ovest, la “Canaviglia”.

Si tratta dell’onorificenza della Città di Livorno che viene assegnata quale riconoscimento dell’attività di coloro che con opere concrete nel campo civico, del sociale, della cultura, delle scienze, del lavoro, della scuola, dello sport, abbiano contribuito a dare impulso e vitalità alla città, attraverso la loro personale virtù e dedizione.

Il dottor Spartaco Sani, è la motivazione dell’onorificenza, “ha operato in prima linea con competenza e generosità per assistere e curare le persone ammalate e per diffondere nella cittadinanza la conoscenza scientifica del Covid 19 e la consapevolezza dei rischi legati alla sua diffusione”.