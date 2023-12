La 'Casa dei rider' al circolo Arci Carli Salviano

Livorno, 15 dicembre 2023 - La ‘Casa dei rider’ a Salviano. Partirà dal 2024 come «progetto pilota», l’esperimento messo a punto dalla sinergia tra la sigla sindacale Nidil-Cgil e Arci volto alla individuazione di un hub giovanile, di uno «spazio di aggregazione» a disposizione per la categoria dei fattorini di consegne a domicilio. Due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, il circolo Arci Carli Salviano ospiterà centinaia di rider mettendo a disposizione i suoi locali per il loro ristoro, ma anche per la ricarica di telefoni e biciclette a pedalata assistita, strumenti essenziali per lo svolgimento delle consegne a domicilio di ordini effettuati dalla cittadinanza tramite le piattaforme digitali di delivery come JustEat, Glovo, Deliveroo.

A darne notizia il coordinatore regionale Nidil-Cgil e componente della segreteria Cgil provincia di Livorno Filippo Bellandi e Alessio Simoncini, presidente territoriale di Arci Livorno, in conferenza stampa nella sede livornese del sindacato di via Giotto Ciardi. Il tutto, all’interno della settimana di mobilitazione nazionale (11-15 dicembre) della Cgil “Paghe dignitose, salute e sicurezza, tempi d’attesa pagati, trasparenza dell’algoritmo. Il regalo più bello: un vero contratto” a tutela della categoria.

«Si tratta di un primo passo importante - spiega Bellandi - per la rivendicazione di paghe dignitose. Si parla tanto di salario minimo, ma quando si parla di lavoratori al di fuori del rapporto di subordinazione è doveroso parlare di equo compenso. Come Nidil, abbiamo sollecitato le istituzioni territoriali rispetto alle istanze e rivendicazioni ricevute dai lavoratori di settore per l’individuazione di elementi utili al miglioramento delle condizioni lavorative dei rider. E’ in corso una discussione aperta col Comune di Livorno per siglare una serie di protocolli fondamentali anche per l’individuazione di spazi idonei da dedicare a loro. Nel mentre, riscontriamo grande disponibilità e convergenza con Arci, per un progetto che parte sperimentale e che ci vedrà impegnati anche con una robusta campagna di informazione e volantinaggio per diffondere il più possibile l’iniziativa, ma che comunque valutiamo come un primo importante elemento di avanzamento, considerando la stagionalità del mestiere del rider, mirato a combattere anche i fenomeni di caporalato presenti sul territorio regionale e nazionale».

E’ lo stesso Bellandi, poi, a fornire dati e caratteristiche dei fattorini su Livorno: «Si tratta di un fenomeno difficile con cui interfacciarsi - aggiunge -, dato che abbiamo a che fare con gruppi non omogenei di lavoratori: prima il rider era per lo più uno studente, oggi la categoria è composta da numerosi gruppi etnici immigrati. Serve lavorare in chiave di aggregazione sociale. Attualmente su territorio cittadino siamo riusciti a censire circa 140 rider, divisi per zone. I più facili da individuare sono i fattorini JustEat, in quanto piattaforma con modello organizzativo diverso dalle altre, che dispone per le consegne a domicilio di dipendenti pagati a fasce orarie, inquadrati contrattualmente in un rapporto part time di subordinazione. Il vero problema ce l’ha chi è pagato a cottimo, con pagamenti alla consegna: lavoratori che hanno interesse a stare meno fermi possibili, perché avere lunghi tempi morti tra una consegna e l’altra significa guadagnare meno».

Quali, quindi, le rivendicazioni della categoria? «I rider lamentano paghe in calo - conclude Bellandi -, la sicurezza delle strade dal momento che non hanno una viabilità dedicata, segno di un mancato adeguamento urbanistico al fenomeno».

«L’elemento costitutivo dei circoli Arci - le parole di Simoncini - è quello di essere uno spazio conviviale e di socialità. Fin da subito, il circolo di Salviano ha prestato adesione a una iniziativa che incarna perfettamente la storia di Arci, considerando anche la strategicità della sua posizione, a due passi dall'area del Levante, punto di ritrovo e di lavoro dei rider: mettere a disposizione luoghi e locali per incontri, condivisione, aggregazione, e adesso ristoro e riparo per la categoria. Saremo sempre al fianco della categoria e in soccorso, compatibilmente con le nostre possibilità, a situazioni di vertenze, a tutela di categorie lavorative a rischio. Partiremo da annuo nuovo con la ‘Casa dei rider’, in quanto primo doveroso passo da fare, con l’auspicio di poter successivamente estendere il progetto anche ad altri spazi del territorio».