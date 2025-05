La chiude in casa per costringerla a saldare il debito di droga, arrestato spacciatore

Cecina (Livorno), 26 maggio 2025 – Le accuse sono pesantissime: rapina, tentata estorsione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per questo un 43enne nordafricano è stato arrestato a Cecina dai carabinieri in via Pasubio.

Secondo quanto ricostruito, il 43enne, che abita in zona e ha precedenti di polizia, avrebbe minacciato una donna cecinese che era andata a casa sua per acquistare dello stupefacente nonostante avesse già un debito di 400 euro con lo spacciatore, che quindi l’avrebbe costretta a rimanere chiusa in casa sua fino a quando non avesse saldato. Per farlo, l’uomo le avrebbe anche tolto il telefonino, costringendola a chiamare la madre per farle pressione e onorare il debito della figlia, facendole capire che l’incolumità fisica della donna era a rischio.

La madre però non ha ceduto e ha chiamato i carabinieri che si sono presentati in casa del 43enne e lo hanno arrestato.

I militari di Cecina hanno poi perquisito l’abitazione e hanno trovato 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, oltre a 830 euro in contanti. Il tutto è stato posto in sequestro; l’uomo è stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico.