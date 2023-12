La crociere della Msc attive nei due porti

MSC Crociere, terzo gruppo crocieristico al mondo, ha registrato un boom di richieste per le destinazioni La Valletta, Barcellona, Palma di Maiorca. Appena giù dal podio Marsiglia e Valencia. Saranno oltre 12.000 i passeggeri tra Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Livorno e Palermo tra Natale e Epifania a bordo di MSC Fantasia, World Europa e MSC Orchestra, MSC Poesia. In cima alle preferenze degli italiani La Valletta, capitale di Malta. Paese cattolico, i maltesi adorano il Natale e fanno a gara per l’addobbo più bello, dunque strade, case, alberi e perfino le barche sono illuminate da tante luci colorate, mentre gli altoparlanti delle Chiese, nel giorno di Natale, trasmettono i tradizionali canti natalizi. Nelle oltre 460 Chiese tra Malta e Gozo è possibile assistere alle tradizioni folcloristiche legate a questo periodo dell’anno.