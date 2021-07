Sarà una vera e propria "Febbre a 90’" quella che stasera pervaderà anche Livorno. Infinità di maxischermo dislocati in ogni angolo della città: dalle fortezze alla Rotonda, dagli stabilimenti balneari a ristoranti e bar. "Abbiamo deciso di non organizzare un maxischermo comunale – ci spiega il sindaco Luca Salvetti – per evitare che ci fosse una concentrazione in un solo punto della città, ma anche per non contrastare i tanti esercenti che avevano già previsto soluzioni simili. Non ci è sembrato corretto entrare in concorrenza con...

Sarà una vera e propria "Febbre a 90’" quella che stasera pervaderà anche Livorno. Infinità di maxischermo dislocati in ogni angolo della città: dalle fortezze alla Rotonda, dagli stabilimenti balneari a ristoranti e bar. "Abbiamo deciso di non organizzare un maxischermo comunale – ci spiega il sindaco Luca Salvetti – per evitare che ci fosse una concentrazione in un solo punto della città, ma anche per non contrastare i tanti esercenti che avevano già previsto soluzioni simili. Non ci è sembrato corretto entrare in concorrenza con chi ha bisogno di lavorare". Sono ben quattro i maxischermi all’interno della Fortezza Nuova. Spostandosi in Fortezza Vecchia, invece, la partita sarà proiettata nel teatro naturale della Quadratura dei Pisani, all’ombra dell’antico Mastio di Matilde: qui la formula è quella dell’apericena, con una proposta che prevede antipasti, primi, secondi e contorni. Proiezione gratuita alla Rotonda d’Ardenza con maxischermo fronte mare. A picco sul mare, lungo il Romito, la partita sarà proposta anche da ’Precisamente a Calafuria’ (prenotazione tavolo obbligatoria) e Maroccone Beach Club (posti già esauriti). Pizza, birra e partita è un altro must cui ogni tifoso di calcio non può rinunciare. E allora quale miglior occasione se non quella offerta dal Parco del Mulino? Qui sarà possibile seguire gli azzurri sulla grande parete bianca esterna della palazzina, godendosi anche il fresco della zona. Tornando sul lungomare, le proposte abbondano. Aperitivo o cena, prenotando il tavolo all’Acquamarina Bistrot (Tre Ponti) per assistere alla finale Italia-Inghilterra.

Ci sarà anche il ‘derby’ tra Baracchina Bianca e Baracchina Rossa: a San Jacopo sarà proposto l’abbinamento cena-partita con prenotazione obbligatoria del tavolo per evitare assembramenti, stessa formula anche nel locale di Ardenza. Attrezzato come per le altre partite disputate dagli Azzurri, il Surfer Joe propone nell’area lato mare una serie di tavoli dove poter cenare e seguire la finalissima, anche qui con prenotazione obbligatoria per evitare problemi di sovraffollamento: anzi, chiamando si dovrà specificare se si vuole assistere alla partita o esser messo nei restanti spazi se questa non interessa. Anche diversi stabilimenti balneari trasmetteranno Inghilterra-Italia attraverso le grandi tv nelle aree ristorante-bar. Per chi non ha intenzione di andare sul lungomare, c’è anche la proposta del Parchino Bistrot all’interno del parco Centro Città: cena e partita con prenotazione obbligatoria del tavolo. E siccome il calcio (non solo in Italia) è considerato una ‘religione’, a trasmettere la finale degli Azzurri saranno anche alcune parrocchie, con la formula della pizza e partita.

Igor Vanni