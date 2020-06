Il giovane scrittore elbano Thomas Mazzantini colpisce ancora con un nuovo capitolo della sua eclettica vena artistica. Dopo aver pubblicato a soli 18 anni, con la Baldini & Castoldi, il suo primo romanzo ‘Garmir l’Eclissiomante’, un fantasy per ragazzi arrivato in finale al premio Bancarellino, seguito da ’Garmir: i soli prigionieri’ e dal libro di fantascienza ’Torce nel Diluvio’ ed aver creato con l’amico...

Il giovane scrittore elbano Thomas Mazzantini colpisce ancora con un nuovo capitolo della sua eclettica vena artistica. Dopo aver pubblicato a soli 18 anni, con la Baldini & Castoldi, il suo primo romanzo ‘Garmir l’Eclissiomante’, un fantasy per ragazzi arrivato in finale al premio Bancarellino, seguito da ’Garmir: i soli prigionieri’ e dal libro di fantascienza ’Torce nel Diluvio’ ed aver creato con l’amico Samuele Sai tre giochi da tavolo (’3 Kings’ in ambito medievale, ’La Famiglia"sui gangster americani, e Terra-017 ambientato su un pianeta alieno) in questi giorni hapubblicato il suo primo libro-game intitolato ‘Fausto and Furio - Solo zanne originali’.

Come è nato il libro game?

"E’ stata un’idea dell’editore, la Acheron Books. Avevo proposto la storia come romanzo, ma, sapendo della mia esperienza come creatore di giochi, mi hanno chiesto di trasformarla in un librogame, dato che la trama si adattava bene al genere".

Di cosa parla il libro game?

"‘Fausto & Furio - Solo Zanne Originali’ è una folle corsa in groppa a giganteschi animali meccanici, in una Toscana fiabesca che definirei post-Pinocchio. Il lettore-giocatore interpreterà il ruolo di Fausto Birocchio, un vecchio riparatore che da giovane ha vinto molte gare sul suo cinghiale meccanico. La misteriosa donna-volpe Milia lo convincerà a partecipare alla Ferraglia, una gara senza esclusione di colpi. Il tutto impreziosito dalle illustrazioni di Alessandro D. Romita".

Ci sono riferimenti all’Elba e a personaggi elbani?

"Certo, Tra gli avversari nella Ferraglia ci sono Pezzettino, Veleno e Lampo, un trio di elbani che prendono in prestito i soprannomi di mio nonno e dei suoi fratelli. Corrono sulla ‘Tacca di Fondo’, uno squalo d’acciaio con quattro zampe da lucertola".

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Sto lavorando a due giochi da tavolo con Samuele e sto scrivendo un romanzo in inglese, che vorrei proporre a un agente. I giochi da tavolo sono top-secret. Il romanzo è un fantasy in cui una ragazza americana ìfinisce su un altro mondo con il suo coinquilino, figlio di un’imperatrice dai poteri mistici".

R.M.