La forza di reagire: "I danni sono ingenti ma non ci fermeremo"

PORTOFERRAIO (Livorno) Anche Andrea Ciumei, il direttore della filiale di Edison isola d’Elba, era tra i commercianti di via Manganaro a Portoferraio che sono stati colpiti dal violento nubifragio di giovedì. Gente che non si è persa d’animo e si è rimboccata le maniche. La sua è una testimonianza piena di tenacia, coraggio, forza di volontà. La volontà di chi, dopo un primo impeto di sbigottimento misto a rabbia di fronte al disastro, ha superato quel senso di impotenza e ha tirato fuori la determinazione. Uno dei tanti che hanno cominciato a rimuovere l’acqua e il fango per cancellare il brutto incubo. "Quando è arrivata la bomba d’acqua noi eravamo appena usciti, è stato un evento veramente impressionante - ci racconta - Appena siamo stati informati di quello che stava accadendo nei nostri locali ci siamo immediatamente attivati e siamo riusciti velocemente a passare il punto di piena. Abbiamo già fatto un primo inventario e credo che saremo pronti a ripartire a brevissimo. Il vecchio arredamento, che é andato completamente distrutto, é già stato rimosso, ora stiamo aspettando i nuovi arredi che sono già stati ordinati. Non sono ancora passate dodici ore dall’evento e abbiamo ancora necessità di fare il punto. E’ difficile fare una stima dei danni, ma tenga conto che oltre agli arredi distrutti sono stati danneggiati anche tutti i computer. Questo non ci fermerà: siamo una società che distribuisce energia e non ci facciamo certo spaventare da questo evento". V. P.