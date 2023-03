La fregata Margottini e il sommergibile Venuti in porto a Livorno il 25 e 26 marzo: è possibile visitarli

La fregata Margottini

Livorno, 23 marzo 2023 – Ormeggio a Livorno per la fregata Carlo Margottini e il sommergibile Pietro Venuti sabato 25 e domenica 26 marzo. Per l'occasione sarà possibile per i cittadini effettuare una visita a bordo delle due unità.

Nave Margottini, ormeggiata all'accosto 62 (Calata Sgarallino), sarà visitabile sabato 25 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, e domenica 26 marzo dalle 10 alle 13.

Il sommergibile Venuti

Il sommergibile Venuti, che recentemente ha ospitato a bordo gli aspiranti guardiamarina dell'Accademia navale di Livorno, sarà ormeggiato all'accosto 75 del Molo Mediceo e sarà visitabile il sabato dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.