La giornata della matematica

Il museo di storia naturale a Villa Pertusati a Rosignano, celebra la giornata internazionale della matematica con un ricco programma da oggi al 18 marzo. Ad organizzarlo il gruppo dei Matematici del Museo di Storia Naturale - MuSNa, gestito dagli Amici della Natura. Nei locali del MuSNa oggi gli studenti di alcune classi delle scuole Secondarie di 1° di Rosignano e Cecina e domani gli scolari delle scuole Primarie di Rosignano effettueranno dei laboratori matematici. Sabato 18 alle 10 in piazza Carducci a Rosignano Marittimo ci sarà ’Matematica in Piazza per tutti’, alla presenza del sindaco Daniele Donati. Alle ore 10.30 si svolgerà la passeggiata ’Matematica e Natura’, che partendo dalla piazza Carducci arriverà al Parco dei Poggetti; dalle ore 16 nella sede del MuSNa ci sarà la festa della Matematica che coinvolgerà adulti e bambini.