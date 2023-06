La grande festa dei carabinieri: valore e impegno per la comunità

Livorno, 5 giugno 2023 – E’ sempre un momento di grande emozione, la Festa dell’Arma. Quest’anno per il 209° annuale della fondazione, si sono riunite intorno al Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della 2^ Brigata Mobile, e al colonnello Piercarmine Sante Sica, Comandante Provinciale di Livorno tutte le massime autorità cittadine e della provincia. Tante famiglie hanno voluto applaudire chi ogni giorno si mette con costanza e dedizione al servizio della comunità.

Le foto di Novi

Un anniversario nel quale è stato ricordato il sottotenete Enzo Fregosi morto nel vile attentato a Nassyria. Il comandante Sica ha sottolineato il coordinamento delle forze dell’ordine che, anche a Livorno, riescono a fare rete in quella costante e continua lotta alla criminalità. Grande sarà l’impegno dell’Arma contro le aggressioni criminali che potrebbero prendere di mira le risorse che il Pnrr ha destinato al nostro territorio. La festa è stata accompagnata dalle note della Fanfara dell’Accademia Navale con un momento di grande emozione quando sono stati consegnati gli encomi e i riconoscimenti ai militari che si sono contraddistinti in azioni particolari.

Il video di Novi

Importanti i numeri dell’impegno dell’Arma a Livorno: quattro omicidi, più di 400 arresti, 3500 denunce, su un totale di 14.500 delitti, 11mila sono stati perseguiti dai carabinieri. Violenze sessuali ne sono state denunciate 19 negli ultimi 12 mesi, per le quali 13 sono state le persone denunciate in stato di libertà e 4 quelle tratte in arresto. Significativo l’impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile al comando del Generale Stefano Iasson, da anni impiegati nelle principali missioni di pace nelle aree di crisi nonché in Italia in occasione di eventi straordinari o calamità naturali. Istituita il 15 settembre del 2001, la 2^ Brigata Mobile aggiunge il requisito dell’intervento e dello spostamento rapido alla capacità di svolgere funzioni militari e di polizia. Una novità in campo militare internazionale e si dimostra funzionale davanti alle esigenze organizzative, addestrative e logistiche delle missioni dell’Arma all’estero.