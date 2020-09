San Vincenzo, 5 settembre 2020 - Il comune di San Vincenzo ha prorogato fino a domenica 13 settembre, il servizio di guardia medica turistica operativo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 alla Casa della salute in piazza Giovanni XXIII. L’Amministrazione comunale, constatato che anche a settembre il flusso delle presenze turistiche è elevato, ha deciso di estenderlo per creare le migliori condizioni di accoglienza e permanenza dei visitatori.

Tutte le visite, anche ambulatoriali, devono essere prenotate telefonicamente al numero 0565/67790 e negli orari indicati. Tra le prestazioni, l’assistenza medica ai turisti, visite ambulatoriali, visite domiciliari e primo soccorso. Il regolamento prevede un concorso spese di 10 euro per ripetizione ricette, 15 euro per visita ambulatoriale, 25 euro per visita domiciliare. Sarà rilasciata ricevuta dell’importo pagato. Il servizio di assistenza medica turistica è riservato ai non residenti, cioè alle persone che non hanno sul territorio il proprio pediatra o il proprio medico di famiglia.