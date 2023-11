La “Livornina d’Oro” a Gino Strada e alla sua Emergency. S’infuoca il dibattito in consiglio comunale

Livorno, 22 novembre 2023 – Il nome di Gino Strada non unisce, ma divide il Consiglio comunale. E per una volta è stato scontro destra contro sinistra. Sinistra tutta, ben inteso, dal Pd a Potere al Popolo.

Il casus belli ? "L’attribuzione della Livornina d’Oro 2023", con atto di giunta, ad Emergency e al suo fondatore. A comunicare il conferimento "della massima onorificenza" ieri mattina il sindaco Salvetti in assemblea: 12 dicembre, giorno segnato in rosso sul calendario, con vertici della Ong invitati a Palazzo Civico assieme alla moglie, Rossella Miccio. Una decisione che ha incassato consensi trasversali? Macchè. Lega e Fratelli d’Italia sull’Aventino, e sinistra tout court che convoglia a nozze.

"Un’idea estremamente positiva - per la pentastellata Sorgente -, che premia e valorizza i meriti degli attivisti e attiviste di Emergency". "Strada ha aiutato i più deboli, i più poveri. A lui, un riconoscimento dello spirito livornese che, anche se nascosto delle volte, nei momenti di bisogno si risveglia", sostiene Trotta (Pap). Profetico e "orgoglioso", Piero Tomei, dagli scranni del Pd: "Livorno città delle Livornine, città del Porto Sicuro. Nell’agosto ’21 scrivemmo dell’urgenza di “ergere a esempio la sua caparbietà nel portare vita dove la guerra impone la morte“. Purtroppo queste parole hanno ancora più peso, più valore".

Fin qui tutto bene. Meno, da quando la spia del microfono si è accesa dalla parte opposta dell’emiciclo. "Quando si assegnano certi titoli onorifici, che per natura coinvolgono tutta la città, bisognerebbe trovare un’unanimità di consensi - la sferzata del capogruppo del Carroccio Ghiozzi -. Premiare Ong divisive che usano il volontariato come arma politica contro certi ambienti di centrodestra, e chi ha usato parole irripetibili come quelle pronunciate a suo tempo da Strada contro l’ex ministro degli Interni Salvini, non ci trova per niente d’accordo".

Non è da meno il j’accuse di Costanza Vaccaro (Misto): "Un personaggio come Gino Strada - dichiara -, non ha certo bisogno di questa Livornina d’Oro per vedersi riconosciuto un operato riconosciuto da molti, ma non tutti. Capisco che attiri mediaticamente, ma un sindaco che si dice di sinistra avrebbe dovuto pensare che tante le volte la bellezza delle cose sta nel piccolo, nell’anonimato, in persone che nella nostra città si contraddistinguono per amore e senso civico, per generosità, per abnegazione, per passione".

Ma gli attacchi più duri sono partiti dal tricolore Perini (FdI), rivolgendosi al Salvetti: "Dica qualcosa di sinistra sindaco, direbbe Nanni Moretti, perché finora ha fatto finta. Per cercare di darsi un tono, per rifarsi il trucco in vista della campagna elettorale deve farsi uomo e sindaco di sinistra. Sventola la bandiera di Gino Strada per pura utilità elettorale. Mi dispiace per lui: è finito nella campagna elettorale di Livorno 2024". Apriti cielo, con il presidente dell’assemblea Caruso, costretto a riprenderlo più volte per perimetrare il suo intervento all’oggetto della comunicazione. "Perini, la invito a leggere che cos’è la Livornina d’Oro". "E io la invito a rispettare le opinioni di tutti i consiglieri, altrimenti mi faccia arrestare". Il diritto e il rovescio, tra Caruso e Perini. Epilogo? Seduta sospesa, e poi avanti coi lavori del Consiglio.

di Francesco Ingardia