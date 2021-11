"Il piano di protezione civile ha funzionato. Tutto è filato liscio, il copione è stato rispettato". Il sindaco Luca Salvetti (in foto) sul terremoto che ieri mattina ha messo in moto la macchina della protezione civile con il piano appena varato. Fa ancora paura, e lo farà sempre, il ricordo dell’alluvione del 2017 che ha...

"Il piano di protezione civile ha funzionato. Tutto è filato liscio, il copione è stato rispettato". Il sindaco Luca Salvetti (in foto) sul terremoto che ieri mattina ha messo in moto la macchina della protezione civile con il piano appena varato. Fa ancora paura, e lo farà sempre, il ricordo dell’alluvione del 2017 che ha causato morti e ha lasciato profonde ferite in città. Ferite che piano piano si stanno rimarginando ma resta sempre il timore di non essere all’altezza della sfida che la natura ci presenta. E il terremoto è uno di quegli eventi imprevedibili di fronte ai quali non ci sono molte soluzioni se non la consapevolezza di certi comportamenti da tenere e il perfetto funzionamento della rete di protezione. Ecco allora la tempistica della risposta che la macchina comunale ha dato all’evento delle 6.21. Alle 6.31 allertamento e contatti tra sindaco, giunta, Polizia Municipale e Protezione Civile. Alle 6.55 la decisione del sindaco di chiudere le scuole. Alle 7 aperto il Centro di protezione civile con presidio tecnico; alle 7.05 invio allert, comunicati stampa e social per informare la città. Alle 7.11 la vicesindaco avverte i dirigenti scolastici, servizi privati e scuole paritarie. Alle 7.26 tutta la cittadinanza è informata. Alle 8.25 ricevute telefonate del presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore Monia Monni. Alle 8.33 inizio dei sopralluoghi tecnici delle strutture pubbliche. Alle 10 contatti con le strutture ospedaliere, Autorità portuale, Rsa. Alle 12.50 l’80% dei controlli su strutture pubbliche effettuato, nessuna criticità. Controllate 85 scuole, mercati, ludoteche, musei. In pista 18 persone divise in 8 squadre.