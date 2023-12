La maggioranza dei liguri vuole il rigassificatore a Vado

LIVORNO

E’positivo per il 60% dei liguri intervistati (800) il giudizio sul rigassificatore a Vado Ligure: per il 9% costituisce un’opera indispensabile, per il 51% è necessaria. Nel dettaglio, sono soprattutto i giovani under25 anni a ritenerla un’opera utile. Emerge da un’indagine realizzata da Ipsos su un campione di 800 liguri (maggiorenni e residenti) su incarico del Comitato Toti Liguria. Dall’analisi emerge inoltre che il 70% del campione conosce il tema del rigassificatore e del suo spostamento da Piombino alla rada antistante Vado Ligure mentre il 30% non ne era a conoscenza. In particolare, ne sono a conoscenza il 76% degli uomini intervistati e il 65% delle donne. E’ maggiormente conosciuto, tra gli uomini, nella fascia di età 45-54 anni e, tra le donne, tra i 35 e i 44 anni.