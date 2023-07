La movida degli eccessi: ambulanza costretta a percorrere un lungo tratto in retromarcia

Livorno, 11 luglio 2023 – Nella Venezia della movida super affollata, anche questo week end è capitato di vedere spostarsi con fatica un’ambulanza, tra stuoli di persone e file di tavoli dei locali sistemati in strada. È successo sugli Scali delle Ancora come segnalano i cittadini del gruppo Facebook “Vivi la Venezia”.

L’autista del mezzo di soccorso della Pubblica Assistenza, per lasciare gli Scali delle Ancore, ha dovuto percorrere un lungo tratto in retromarcia sfiorando i tavolini di un noto locale nell’indifferenza generale.

I residenti della Venezia, allibiti nel vedere questa situazione, ricordano che "fatti del genere sono già accaduti e nessuno ha provato a trovare una soluzione. Abbiamo assistito a scene simili sul ponte dei Domenicani, in via Strozzi e in via degli Ammazzatoi, con ambulanze che con difficoltà si facevano largo in mezzo alla folla, per raggiungere ragazzi che avevano bisogno di soccorso perché colti da malore per avere abusato di alcolici, o chissà che altro".

Di qui la richiesta di interventi mirati: "Magari un piano della sicurezza come avviene in occasione di Effetto Venezia, quando i varchi al quartiere sono sorvegliati, ci sono servizi igienici in strada, steward e sorveglianza delle forze dell’ordine. Invece per il resto dell’anno non è previsto alcun controllo per garantire sicurezza, passaggio dei mezzi di soccorso e per dissuadere ubriachi e vandali dall’imperversare dalle 2 (quando chiudono i locali) fino alle 5 del mattino. Tutto questo è avvilente ed è l’espressione delle mancanza di attenzione delle Istituzioni per il nostro quartiere e anche per chi lo frequenta".